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23 мая Среда

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В столице Башкирии пройдут торжества ко Дню славянской письменности и культуры

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии пройдут торжества, приуроченные к празднованию Дней славянской письменности и культуры. 24 мая в Уфе в парке им. И. Якутова будет организован концерт, посвященный памятной дате. Его откроют министр культуры Башкортостана Амина Шафикова и митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Начало мероприятия в 15 часов, сообщили в Уфимской епархии. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 по новому стилю).

Возрожден этот праздник в нашей стране был в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.

В настоящее время празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия.

Теги: Дни славянской письменности и культуры
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