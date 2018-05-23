Фото: Собор русских Башкортостана Собор русских Башкортостана открывает фотовыставку «Гренландия» Фото: Собор русских Башкортостана

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В выставочном зале «Возрождение» общественная организация «Собор русских Башкортостана» открывает фотовыставку «Гренландия». Экспозицию составляют более 40 живописных фотографий, сделанных в ходе экспедиции сотрудниками МОО «Центр духовной культуры» из Самары, сообщили в пресс-службе организации.

Гренландия – самый большой в мире остров, омываемый сразу двумя океанами – Атлантическим и Северным Ледовитым. Это край вечной мерзлоты, покрытый льдами на 84%. Фотовыставка в полной мере позволяет насладиться суровыми, загадочными пейзажами, где главные герои – ледники, искрящиеся, переливающиеся множеством оттенков цветов, ослепляющие своей белизной.

Посетители смогут увидеть процесс образования айсбергов. В экспозицию входят также репродукции двух картин американского художника Рокуэлла Кента, посвятившего своё творчество суровым арктическим краям. Работы «Побережье Гренландии» и «Эскимос в каяке» восхищают реалистичным изображением величественного гренландского ландшафта, а также верой в гармоничное сосуществование человека и природы.

Выставка проводится на бесплатной основе и позволяет всем желающим насладиться искусством. Открытие состоится 24 мая в 13.30 в выставочном зале «Возрождение» РОО «Собор русских Башкортостана» по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября 6/8. Время работы выставочного зала: понедельник — пятница с 11.00 до 17.00. Суббота, воскресенье – выходной.