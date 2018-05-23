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23 мая Среда

Уфа   °

В Уфу на конкурс «Золотой гребень — 2018» приедут более 500 парикмахеров

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфу на конкурс «Золотой гребень — 2018» приедут более 500 парикмахеров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Более 500 парикмахеров, косметологов, визажистов, специалистов по ногтевому сервису и других представителей индустрии моды и красоты соберутся в столице Башкирии на конкурсе «Золотой гребень – Алтын тарак – 2018» 31 мая.  

Заявки на конкурс поступили из Уфы, Стерлитамака, Мелеуза, Октябрьского, Туймазов, Янаула, Бирска, Екатеринбурга, Набережных Челнов, Сургута, Самары, Челябинска, Ижевска, Минска и районов Башкирии.

Компетентное жюри выберет лучших представителей профессии и назовет «Лучший салон».  

«Конкурс среди парикмахеров является одним из самых творческих. В этом конкурсе мастера парикмахерского искусства не просто создают прическу, они создают целый образ, в котором сочетаются необычные цветовые решения и формы. Данный конкурс позволяет зрителю прикоснуться к парикмахерскому искусству, ознакомиться с модными тенденциями нового сезона, увидеть профессионализм мастеров», — объяснили организаторы.

«Золотой гребень — 2018» стартует 31 мая в 11 часов на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо». 2 июня состоится торжественная церемония награждения победителей.

Теги: конкурс, Золотой гребень
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