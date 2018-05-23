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23 мая Среда

Уфа   °

В Уфе жители частных домов оштрафованы за незаконное подключение к центральному водоснабжению

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В Уфе жители частных домов оштрафованы за незаконное подключение к центральному водоснабжению Фото: Из открытых источников

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Более десяти лет жители частных домов по улице Магистральной в Демском районе Уфы нарушали закон. Специалисты провели мониторинг инженерных сетей и выяснили, что горожане пользуются услугами централизованного водоснабжения незаконно.  

«Долгое время жители оплачивали услуги водоснабжения совсем по другим тарифам – как за пользование водяной колонкой. Служба по работе с абонентами направила нарушителям уведомление о начислении штрафа с учетом пропускной способности водопроводной трубы за последние три месяца», — рассказали специалисты «Уфаводоканала».

В итоге уфимцы заплатили штраф — более 30 тысяч рублей. Сотрудники предприятия посоветовали горожанам открыть лицевой счет и получить санкционированный доступ к воде.

Теги: центральное водоснабжение, Уфа, штраф
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