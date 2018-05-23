Фото: Олег Яровиков Каким будет июнь в Уфе: предварительный прогноз погоды Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первый месяц лета в Башкирии начнется с дождей. По предварительным данным, опубликованным на портале «Гисметео», в столице Башкирии осадки будут наблюдаться на протяжении четырех дней.

Практически до середины июня температура воздуха будет варьироваться от 10 до 14 градусов. В десятых числах месяца характер погоды изменится: дожди сменятся ярким солнцем, которое прогреет воздух до +20 градусов.

Под конец июня в Уфе установится настоящая летняя жара. Столбики термометров будут доходить до отметки +30. Однако кратковременные дожди не отступят и периодически будут заглядывать в столицу республики.