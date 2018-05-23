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23 мая Среда

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Каким будет июнь в Уфе: предварительный прогноз погоды

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Каким будет июнь в Уфе: предварительный прогноз погоды Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первый месяц лета в Башкирии начнется с дождей. По предварительным данным, опубликованным на портале «Гисметео», в столице Башкирии осадки будут наблюдаться на протяжении четырех дней.  

Практически до середины июня температура воздуха будет варьироваться от 10 до 14 градусов. В десятых числах месяца характер погоды изменится: дожди сменятся ярким солнцем, которое прогреет воздух до +20 градусов.  

Под конец июня в Уфе установится настоящая летняя жара. Столбики термометров будут доходить до отметки +30. Однако кратковременные дожди не отступят и периодически будут заглядывать в столицу республики.

Теги: прогноз погоды, Уфа
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