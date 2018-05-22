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22 мая Вторник

Уфа   °

В Уфе водолазы очистили дно озера Теплого

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе водолазы очистили дно озера Теплого

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе водолазы в рамках подготовки к пляжному сезону провели субботник на Теплом озере – популярном месте отдыха в Калининском районе города. Как сообщили в Управлении  гражданской защиты, спасатели очистили дно от травмоопасного мусора. Водолазы подняли на берег каменные плиты, кирпичи и булыжники, и даже металлический мангал.

Всего в этом году в Уфе будет организовано 9 зон отдыха на воде. Каждая из них будет предварительно обследована и оборудована необходимым пляжным инвентарем, проинформировали в УГЗ. 

Теги: водолазы, спасатели, пляжи, очистка
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