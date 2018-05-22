Фото: Управление гражданской защиты Уфы







В Уфе водолазы очистили дно озера Теплого Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе водолазы в рамках подготовки к пляжному сезону провели субботник на Теплом озере – популярном месте отдыха в Калининском районе города. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, спасатели очистили дно от травмоопасного мусора. Водолазы подняли на берег каменные плиты, кирпичи и булыжники, и даже металлический мангал.

Всего в этом году в Уфе будет организовано 9 зон отдыха на воде. Каждая из них будет предварительно обследована и оборудована необходимым пляжным инвентарем, проинформировали в УГЗ.