В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках
Фото: автор
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках Фото: автор
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что сегодня, 22 мая, вечером местами по востоку республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +7,+12, в восточных районах +1,+6, на поверхности почвы слабые заморозки до 0,-2, днем 23-28. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.