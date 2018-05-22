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22 мая Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и заморозках Фото: автор

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что сегодня, 22 мая, вечером местами по востоку республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +7,+12, в восточных районах +1,+6, на поверхности почвы слабые заморозки до 0,-2, днем 23-28. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Теги: МЧС, предупреждение
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