Фото: Олег Яровиков В Башкирии на трудоустройство инвалидов в этом году выделят свыше 21 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в этом году на трудоустройство инвалидов из бюджета республики будет выделено 21,2 млн рублей, запланировано создать 275 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Об этом сообщил замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шайхисламов на заседании координационного совета по делам инвалидов при Правительстве региона.

Для сравнения в прошлом году было создано 229 рабочих мест для незанятых инвалидов, из бюджета Башкортостана на их создание работодателям возмещены расходы в размере 17,8 млн.рублей.

На начало года в республике насчитывалось более 260 тысяч инвалидов старше 18 лет — это 6,4% от общей численности населения республики. В феврале этого года в регионе трудилось 15 930 или 21% от числа инвалидов трудоспособного возраста. С начала 2018 года в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1306 инвалидов, трудоустроено 677 человек. По состоянию на 1 мая на учете в службе занятости состоит 1487 инвалидов.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам сфер здравоохранения и транспорта республики, реализацией программ дошкольного и дополнительного образования детей-инвалидов, а также мероприятий по профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и содействию трудоустройству инвалидов.

Министерству молодежной политики и спорта РБ было поручено внести предложения по организации предоставления услуг по адаптивной физической культуре в физкультурно-спортивных организациях республики, Министерству здравоохранения РБ и Государственному комитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству — продолжить работу по формированию безбарьерной среды для инвалидов к объектам и услугам сфер здравоохранения и транспорта.