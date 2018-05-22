Фото: Управление гражданской защиты Уфы







В Уфе этим летом будет организовано девять зон отдыха на воде Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Этим летом в Уфе будет организовано девять зон отдыха на воде. Каждая из них будет предварительно обследована и оборудована необходимым пляжным инвентарем, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Пока спасатели ведут подготовку к пляжному сезону. В течение двух дней водолазы поисково-спасательного отряда Уфы занимаются очисткой водоемов у официальных пляжей. Так, накануне спасатели работали в Демском районе – обследовали акваторию озера Глубокое, сегодня очищают дно Теплого озера.

«Подобные мероприятия проводятся ежегодно в преддверии купального сезона, чтобы сделать отдых купающихся максимально комфортным и безопасным, — сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы. — Водолазы не только обследуют дно на наличие ям, рытвин, но и очищают его от «травмоопасного» мусора – камней, коряг, битого стекла».

И в этот раз «улов» оказался богатым – из Теплого озера спасатели вытащили каменные плиты, кирпичи и булыжники, из недр Глубокого извлекли, помимо прочего, металлический мангал.