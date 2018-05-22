Фото: Мегафон «МегаФон» дарит до 6 месяцев связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J Фото: Мегафон

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

«МегаФон» запускает акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. До 30 июня 2018 года приобретая эти устройства, клиенты оператора могут получить до 6 месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.

В момент проведения акции участвующие в ней смартфоны Samsung J серии будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине.

— Samsung J5 2016 можно будет купить по цене 11 990 рублей в комплекте с 6 месяцами связи на тарифном плане «Включайся! Общайся».

— Стоимость Samsung J3 2016 составит 8 990 рублей, Samsung J7 2016 — 13 990 рублей, Samsung J3 2017 — 11 990 рублей, Samsung J5 2017 — 14 990 рублей, Samsung J7 2017 — 16 990 рублей. При покупке смартфонов клиент получает 3 месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся».

«Samsung Galaxy J серии — это удобные и современные смартфоны, которые хорошо подходят для использования мобильного интернета: долго держат заряд, поддерживают сеть LTE, а также VoLTE, оперативная память способна ускорить работу с вашими файлами и данными. Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры — в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета», - комментирует Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».

На конец 2017-го года лидером среди зарегистрированных в сети «МегаФона» устройств LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Смартфоны Xiaomi на данный момент располагаются на четвертом месте.

Подробности об акции можно посмотреть тут.

Услуги связи предоставляются за счет скидки продавца на смартфон.