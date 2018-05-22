Фото: Минэкологии РБ Благовещенск в рамках акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» собрал 2 тонны бумаги Фото: Минэкологии РБ

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Организации Благовещенска приняли активное участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», организованной Минприроды России и Всероссийским экомарафоном «Переработка». В акции приняли участие все городские школы и другие детские образовательные учреждения. В целом они собрали две тонны бумаги, сообщили в Минэкологии РБ.

Как подсчитано, 100 кг макулатуры – это одно спасенное дерево, на переработку которого потребовалось бы 100 КВт электроэнергии и две тысячи литров воды.