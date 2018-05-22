Фото: Олег Яровиков В Башкирии детские оздоровительные лагеря проверяют перед первой сменой Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Перед началом летней оздоровительной кампании 2018 года в Башкортостане проверяют готовность лагерей к организации отдыха детей.

В первую очередь проверяют качество и безопасность поступающих пищевых продуктов, организацию питания; медицинское обеспечение; меры по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, проведение дезинсекционных мероприятий.

Специалисты Роспотребнадзора по РБ исследовали более двух тысяч проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, проб воды бассейнов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий устранено более 460 нарушений требований санитарного законодательства, составлено 300 протоколов об административных правонарушениях.

84% организаций отдыха детей и их оздоровления получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии их санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.

С целью профилактики клещевых инфекций проводятся противоклещевые обработки на территориях загородных и палаточных лагерей.

Работа по надзору за подготовкой организаций отдыха детей к летней оздоровительной кампании 2018 года находится на особом контроле Роспотребнадзора по РБ. Проверки продолжаются.