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22 мая Вторник

Уфа   °

В Башкирии в ОГЭ будут участвовать более 42 тысяч девятиклассников

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в ОГЭ будут участвовать более 42 тысяч девятиклассников Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в ОГЭ, стартующем уже на этой неделе, 25 мая, примут участие более 42,6 тысячи девятиклассников. Будут открыты 332 пункта приема экзаменов.

Первый ОГЭ – по иностранным языкам проходит два дня: 25 мая – письменно, 26 мая – устно. На английский заявились чуть более 2000 человек, на немецкий – 37, на французский – один школьник. 

Обязательный русский язык 29 мая напишут 38,5 тысячи человек.  

Для учащихся девятых классов существует два вида итоговой аттестации: основной государственный экзамен (ОГЭ) – его сдаёт основная масса девятиклассников, он больше напоминает по процедуре и нормам обычный ЕГЭ. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдают, как правило, школьники с ограничениями по состоянию здоровья, учащиеся специализированных учебных заведений и те, кто находится в местах заключения.

Выпускники девятых классов сдают экзамены по четырём дисциплинам: русский язык и математика – обязательные испытания для всех участников; биология, география, история, информатика, иностранный язык, физика, химия, обществознание и литература – из этого списка учащиеся выбирают два предмета. Результаты всех сданных экзаменов влияют на получение аттестата.

Из числа дополнительных испытаний самым популярным среди девятиклассников является обществознание, физика, информатика.

 

Теги: образование, ОГЭ
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