Банк России выпускает к чемпионату мира по футболу памятную банкноту

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Центральный банк России презентовал новую полимерную памятную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена предстоящему в России чемпионату мира по футболу.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову, тираж банкноты составит 20 млн.

На лицевой стороне банкноты изображены вратарь сборной России Лев Яшин и мальчик, который мечтает повторить достижения спортсмена, что символизирует преемственность поколений. На оборотной стороне отпечатан футбольный мяч в виде земного шара с картой России. Внизу прописаны названия городов, в которых состоятся матчи.

Банкноты уже поступили в Самару, Волгоград, Краснодар, Санкт-Петербург и Москву, а в конце июня их получат и все регионы России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Мундиаль в России планируют посетить более миллиона поклонников футбола из-за рубежа. Кроме рядовых болельщиков в РФ прибудут и политики.