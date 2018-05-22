УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Хайбуллинском районе Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. МЧС по РБ распространило штормовое предупреждение с 23 по 25 мая. В связи с ростом природных пожаров на территориях Альшеевского, Мечетлинского, Зилаирского, Абзелиловского, Бурзянского, Бижбулякского, Кушнаренковского районов введен режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звена Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.

На территориях Бурзянского и Туймазинского районов действует особый противопожарный режим до стабилизации обстановки с пожарами.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 82 очага природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 25 очагов) на общей площади 672,61 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 338,05 га, увеличение на 334,56 га).

Спасатели призвали жителей районов быть предельно осторожными с огнем. Они посоветовали:

— не бросайте в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;

— не разводите костер в густых зарослях хвойном молодняке под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

— не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду; не оставляйте костер горящим после покидания стоянки;

— не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные керосином или иным горючим веществом обдирочные материалы

— не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы;

— не выжигайте сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях под деревьями; не разводите костры вблизи дачных построек;

— при посещении леса откажитесь от курения.