Фото: Олег Яровиков Детский отдых летом: куда могут поехать дети и какова стоимость путевок в лагерях Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

1 июня начинаются самые продолжительные и долгожданные как детьми, так и родителями школьные каникулы. Вместе с радостью перед взрослыми встает вопрос: как организовать три месяца отдыха, чтобы они не были заполнены бездельем и скукой?

В Башкортостане организованным отдыхом охватят около 400 тысяч детей. Около 245 тысяч из них проведут часть каникул в центрах с дневным пребыванием (школьные лагеря), загородных лагерях, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях, а также в санаториях. Остальные пойдут в походы, примут участие в слетах, будут временно трудоустроены.

Центры с дневным пребыванием (школьные лагеря)

Традиционно в них отдыхают учащиеся младших классов. В этом году 1 июня в республике распахнут свои двери 1466 центров с дневным пребыванием. Они действуют на базе школ, спортивных центров и учреждений дополнительного образования.

«Продолжительность смены — 21 день, время работы в основном — с 8.30 до 15-16 часов. В случае если для детей организовано двухразовое питание (завтрак и обед), из бюджета на эти цели выделяется 108 рублей на каждого ребенка, при трехразовом питании – 160 рублей», — пояснила главный специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного образования Минобразования РБ Рамзия Биккужина.

Правда, родителям придется заплатить за культурную и развлекательную программы. А вот здесь суммы значительно отличаются. Как выяснило агентство «Башинформ», в городах эта сумма колеблется от 2000 до 4,5 тысячи рублей. Все зависит от того, что выбирают организаторы лагеря: бассейны, кинотеатры, батутные центры, музеи.

Вот как выглядит примерный распорядок дня в школьном лагере в городах.

В 8.30 – прием детей, далее – утренняя зарядка и линейка.

В 9.30 — завтрак. В 10 часов – экскурсии по отрядам. Кто-то идет в музеи города, кто-то в театр, а также в филармонию и планетарий. У некоторых в это время – занятия в бассейне.

В 11.30 дети отправляются в кинотеатр.

В 13.30 – обед, после чего занятия в объединениях, кружковая работа.

В 15 часов – подведение итогов дня.

В сельских районах школьные лагеря в основном бесплатные, так как вывозить детей в город затратно и ответственно.

Загородные лагеря

В Башкортостане в летний период будет открыто 105 загородных лагерей. Смена также длится 21 день. Отдых в них — недешевое времяпрепровождение. Точнее, не для всех. Работники бюджетной сферы оплачивают 90% стоимости, внебюджетники — 50%. Путевка в ведомственные лагеря для своих сотрудников стоит значительно дешевле, поскольку работодатели в большей степени берут расходы на себя. Если же вы не являетесь сотрудником предприятия, придется оплатить полную стоимость путевки.

Можно выбрать муниципальные городские и районные лагеря. Они значительно дешевле — от 16 до 20 тысяч. Для того чтобы направить туда своего ребенка, необходимо обратиться в администрацию района, где разъяснят, какие документы нужно собрать. Такой отдых будет для ребенка бесплатным.

Также этим летом будут работать 985 трудовых лагерей, 16 палаточных, 33 санатория.

Не останутся без внимания дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 90 тысяч из них также активно и полезно проведут летние каникулы.

Психологи советуют подумать и определиться, как провести лето совместно — родителям и детям. Необходимо учитывать пожелания и потребности всех сторон. Желательно, чтобы на протяжении летних каникул ребенок чередовал активные и пассивные виды отдыха.

Также важно выделить время для совместного отдыха с ребенком. Это могут быть вылазки на природу: в лес или на рыбалку; поездка на море; занятия спортом. Главное, чтобы ребенок имел возможность общаться с родителями, для него это очень важно.

На каникулах нельзя забывать и о чтении. Пусть полчаса или час в день ребенок выделит на книги.

Самое главное, по мнению специалистов, дав свободу выбора ребенку, аккуратно направлять его, подсказывать правильные решения, интересные идеи и почаще проводить время вместе.