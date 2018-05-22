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22 мая Вторник

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10-летний уфимец станет «арбитром» матча ЧМ-2018

ОБЩЕСТВО

Фото: Соцсети

10-летний уфимец станет «арбитром» матча ЧМ-2018 Фото: Соцсети

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

36 детей со всей России стали победителями конкурса «Юный Арбитр ЧМ по футболу FIFA 2018». Среди них есть 10-летний уфимец Богдан Незаметдинов, сообщается на официальном сайте конкурса.

Заявку на участие в конкурсе подал папа мальчика. Победа позволит Богдану, который играет в футбол профессионально на позиции голкипера, стать арбитром в матче чемпионата мира по футболу и вынести мяч на поле стадиона в Казани 30 июня.

Справка

Творческий конкурс «Юный Арбитр ЧМ по футболу FIFA 2018» проводился для поклонников футбола в возрасте от 10 до 14 лет. Для участия в конкурсе юным болельщикам нужно было опубликовать в соцсетях необычный видеоролик, яркую фотографию или вдохновляющее эссе о своей любви к футболу. В состав жюри вошли известный вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова, блогер Илья Варламов и представители спонсоров. 

Теги: футбол, ЧМ-2018, юный арбитр, Уфа
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