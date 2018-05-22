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В Башкирии ученые и депутаты посмотрели, как оживает болото Берказан-Камыш

ОБЩЕСТВО
Фото: партия «Зеленые»

В Башкирии ученые и депутаты посмотрели, как оживает болото Берказан-Камыш

Фото: партия «Зеленые»

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии и горсовета Уфы вместе с врио руководителя Института биологии УНЦ РАН Василием Мартыненко совершили поездку на болото Берказан-Камыш, составляющим одну экосистему с озером Аслыкуль. В 70-80-х годах прошлого века его осушили торфоразработками.  Исчезла огромная площадь (почти 700 га), где гнездовались и отдыхали во время миграции птицы. Берказан был самой северо-восточной точкой гнездования пеликанов.

Летом 2017 благодаря гранту ООН в 16 млн рублей здесь восстановили дамбу. Благодаря обильным осадкам сразу началось накопление воды. Весной, как ожидалось, птицы начали заново осваивать территорию болота. Депутатам удалось заснять семейство лебедей.

«Мы регулярно посещаем это место. Если три года назад здесь буквально была засуха, то сейчас территория уже обводнена и это радует. Мы пообщались с местными жителями, они рассказали, что видели здесь пеликанов. Наверное, у птиц осталась генетическая память. Хорошо, что общими усилиями получилось восстановить Берказан», — прокомментировала депутат Госсобрания, лидер Башкортостанского движения «Зеленые» Руфина Шагапова.

Об истории осушения и восстановления Берказана можно подробнее прочитать здесь.

Теги: болота, берказан, лебеди
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