Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты
Фото: speedme.ru
Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты Фото: speedme.ru
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.Инженер из Уфы переделал «ГАЗ 24» в лоурайдер Dolares pl Sueno, которому в прошлом веке отдавали предпочтение бандиты-латиноамериканцы.
Взятая за основу «Волга» превратилась в «прыгающий» автомобиль за счет внедрения гидравлической подвески от Black Magic.
«Также в лоурайдере установлены 72 спицевых диска с центральной гайкой и автоматическая коробка передач», — пишет издание speedme.ru
Отметим, что «ГАЗ 24», который передан в Dolares pl Sueno, выпущен в 1970 году.