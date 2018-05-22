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22 мая Вторник

Уфа   °

Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты

ОБЩЕСТВО

Фото: speedme.ru

Уфимец превратил «Волгу» в лоурайдер Dolares pl Sueno, который любили латиноамериканские бандиты Фото: speedme.ru

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.Инженер из Уфы переделал «ГАЗ 24» в лоурайдер Dolares pl Sueno, которому в прошлом веке отдавали предпочтение бандиты-латиноамериканцы.

Взятая за основу «Волга» превратилась в «прыгающий» автомобиль за счет внедрения гидравлической подвески от Black Magic.

«Также в лоурайдере установлены 72 спицевых диска с центральной гайкой и автоматическая коробка передач», — пишет издание speedme.ru

Отметим, что «ГАЗ 24», который передан в Dolares pl Sueno, выпущен в 1970 году.

Теги: лойрайдер, Волга, инженер, автомобиль
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