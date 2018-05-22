Фото: Олег Яровиков Трое погибших солдат Великой Отечественной будут похоронены в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Еще три воина — уроженца Башкирии, погибших в годы Великой Отечественной войны, будут похоронены на родине. 24 мая в Уфе в парке Победы состоится церемония передачи останков солдат родственникам для дальнейшего захоронения. Погибшие были найдены поисковыми отрядами во время весенних экспедиций, сообщили в региональном отделении ООД «Поисковое движение России».

Красноармеец Кузнецов Николай Климентьевич пропал без вести в марте 1942 года. Его останки были обнаружены поисковым отрядом «Последний след войны» (Таганрог) у хутора Копани Ростовской области.

«В марте 1942 года советские войска предприняли очередное наступление в попытках прорвать оборону фашистов. За хутор Копани развернулись ожесточенные бои. Балку перед хутором штурмующие прозвали «проклятая» из-за большого количества потерь. Возможно, Николай служил в 102-й отдельной стрелковой бригаде, штурмовавшей хутор и понесшей огромные потери», — рассказал руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Владимир Волков .

Уроженцы Кугарчинского района Василий Данилович Парьев и Иван Иванович Рязанцов пропали без вести в июле 1941 года. Их останки были обнаружены весной 2018 года у деревни Заситино Псковской области отрядом «Забытый батальон». 5 июля 1941 года в этом месте 391 полк 170 стрелковой дивизии, где служили погибшие, отбивал яростные атаки наступавших фашистов из элитной дивизии СС «Мертвая голова». Наши земляки с одним пулеметом и 20 гранатами встали на пути элитных фашистских частей, прикрывая отход основных сил.

Церемония прощания с погибшими пройдет у Вечного огня в парке Победы 24 мая, начало в 14.00.