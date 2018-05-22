Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты ОНФ очистили скалы Калим-Оскан и водопад Кук-Караук Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» организовали экологическую акцию на территории комплексного памятника природы – скалы Калим-Оскан и водопада Кук-Караук. В субботнике приняли участие более 70 человек: представители Салаватского клуба спелеологов, туристских сообществ, экологических движений, жители Салавата и Ишимбайского района, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Заповедная зона испытывает колоссальные рекреационные нагрузки из-за наплыва большого количества отдыхающих и туристов.

«Но турист туристу рознь, если одни убирают за собой весь мусор, то другие оставляют все отходы на местах отдыха, демонстрируя потребительское отношение к природе, – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков. – Бороться с этим очень сложно, остается надеяться, что со временем у них все же появится чувство ответственности, а для этого необходимо активнее работать с населением по вопросам экологического просвещения».

В рамках экологической акции в Ишимбайском районе активисты Народного фронта организовали для желающих спортивный субботник, совместив уборку мусора и пробежку.

«Эта инициатива была активно поддержана участниками субботника, особенно молодежью, – отметил Шафиков. – Провели время с двойной пользой: очистили территорию от мусора и приобщились к здоровому образу жизни. Надеемся, что такой подход научит наших сограждан бережно относиться к экологии и беречь свое здоровье».

В ходе субботника общими усилиями собрано 85 мешков мусора. На транспорте, предоставленном администрацией Макаровского сельсовета, все отвезли на ближайший полигон. По итогам субботника общественники направят обращение в администрацию Ишимбайского района с просьбой засыпать две большие ямы у подножия скалы, которые туристы превращают в места складирования отходов, и высадить там деревья. В ближайшее время активисты Народного фронта планируют провести аналогичные экологические акции на территории природных парков Башкирии.