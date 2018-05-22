Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.53 ↑

EUR 73.33 ↓

22 мая Вторник

Уфа   °

В Башкирии активисты ОНФ очистили скалы Калим-Оскан и водопад Кук-Караук

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ очистили скалы Калим-Оскан и водопад Кук-Караук Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» организовали экологическую акцию на территории комплексного памятника природы – скалы Калим-Оскан и водопада Кук-Караук. В субботнике приняли участие более 70 человек: представители Салаватского клуба спелеологов, туристских сообществ, экологических движений, жители Салавата и Ишимбайского района, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Заповедная зона испытывает колоссальные рекреационные нагрузки из-за наплыва большого количества отдыхающих и туристов.

«Но турист туристу рознь, если одни убирают за собой весь мусор, то другие оставляют все отходы на местах отдыха, демонстрируя потребительское отношение к природе, – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков. – Бороться с этим очень сложно, остается надеяться, что со временем у них все же появится чувство ответственности, а для этого необходимо активнее работать с населением по вопросам экологического просвещения».

В рамках экологической акции в Ишимбайском районе активисты Народного фронта организовали для желающих спортивный субботник, совместив уборку мусора и пробежку.

«Эта инициатива была активно поддержана участниками субботника, особенно молодежью, – отметил Шафиков. – Провели время с двойной пользой: очистили территорию от мусора и приобщились к здоровому образу жизни. Надеемся, что такой подход научит наших сограждан бережно относиться к экологии и беречь свое здоровье».

В ходе субботника общими усилиями собрано 85 мешков мусора. На транспорте, предоставленном администрацией Макаровского сельсовета, все отвезли на ближайший полигон. По итогам субботника общественники направят обращение в администрацию Ишимбайского района с просьбой засыпать две большие ямы у подножия скалы, которые туристы превращают в места складирования отходов, и высадить там деревья. В ближайшее время активисты Народного фронта планируют провести аналогичные экологические акции на территории природных парков Башкирии.

Теги: ОНФ, экологические акции
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Троих уфимцев оштрафовали за выгул собак в неположенном месте
В столице Башкирии провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы. В частности, в парке кул
В Башкирии вновь ожидаются заморозки
Госкомитет Башкортостана по ЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ» сообщает, что ночью и утром
В мэрии Уфы объяснили, почему ремонтируется «нормальная» дорога в аэропорт
В Уфе на минувшей неделе начался ремонт на трассе в аэропорт на выезде из города, при том, что с виду она находилась в нормативном состоянии. Как поясни
В Уфе прокуратура помешала выселить инвалида из квартиры
Прокуратура Дёмского района Уфы сочла необоснованными исковые требования администрации Уфы о выселении недееспособного инвалида. Мужчину временно помест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть