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22 мая Вторник

Уфа   °

В парках Башкирии выходят на «Прогулку с доктором»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Туймазинского района

В парках Башкирии выходят на «Прогулку с доктором»

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирии в зонах отдыха устраивают «Прогулки с доктором». В центральном парке культуры и отдыха города Туймазы акция «Прогулка с доктором» стала уже традиционной и популярной среди горожан. На очередной «прогулке с доктором» в неформальной обстановке жители города смогли пообщаться и получить информацию о профилактике, диагностике, новых методах лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной  систем от ведущих специалистов Туймазинской центральной больницы. Как сообщили в муниципалитете, у каждого была возможность измерить рост, вес, артериальное давление, силу мышц, а также пройти экспресс-обследование в передвижном диагностическом модуле.

В акции приняла участие управляющий делами администрации муниципалитета Диля Арсланова, которая отметила, что только здоровый образ жизни и желание каждого человека контролировать и заботиться о своем здоровье может предотвратить начало серьезных заболеваний.

 

Теги: здравоохранение, прогулка с доктором
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