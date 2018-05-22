УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Половина регионов Поволжья увеличила долги по зарплатам. Рост составил от 0,1% до 2,2 раза. При этом Башкирии удалось максимально сократить задолженность по заработной плате.

Долги по зарплатам. В течение апреля семь из 14 регионов ПФО увеличили задолженность по заработной плате. По состоянию на 1 мая 2018 года долги по зарплатам в округе составили 150,6 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, объем долга по зарплатам сократился на 19,4%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Задолженность по зарплате рекордно выросла в Мордовии — в 2,2 раза, в Самарской области долги увеличились на 16,1%, в Пермском крае — на 12,1%, а в Ульяновской области — на 0,1%, говорится в сообщении. «В то же время в семи регионах наблюдается снижение уровня задолженности по зарплатам. Максимально сократила долги Пензенская область — на 83,3%, незначительно отстает по объему снижения долга Башкирия — 83,2%». При этом лидером по объему задолженности по зарплате является Чувашия, где сумма долга достигла 28,5 млн рублей. Почти самая минимальная задолженность по зарплатам зафиксирована в Башкирии — 400 тысяч рублей. Меньше этого только в Мордовии — 300 тысяч рублей.

В издании отмечается, что общий объем задолженности по зарплатам в России на 1 мая составил 3,001 млрд рублей.

В магазинах нашли молоко без молока. Как сообщает «Российская газета», в Петербурге общественники проверили десять образцов молока в бумажных пакетах, маркированных по ГОСТу. Не соответствующими стандарту оказались пять образцов, в двух из них не было обнаружено ни капли молочного жира. По данным «Общественного контроля», организовавшего проверку, молоко без молока привезли в Петербург из Кемеровской и Калужской областей. Молочный жир в нем был полностью заменен растительным. В газете также говорится, что «непозволительно малое количество молочного жира обнаружили и в молоке, привезенном из Чекмагушевского района Башкирии. Чем именно компенсировали недостаток молочного жира производители, эксперты сказать точно не смогли, но все три образца они назвали фальсификатом».

Примечательно, что отсутствие молочного жира в молоке никак не сказалось на его цене. «Например, образец из Кемеровской области, названный фальсификатом, был куплен за 49 рублей. Молоко из Ижевска, к которому не возникло претензий, стоило 41 рубль. Молоко из неизвестных субстанций из Башкирии и из Калужской области было куплено за 39 рублей», — рассказали в издании.

Долгострои достроят. По информации портала «РИА Недвижимость», более 800 жилых долгостроев планируется ввести в эксплуатацию в России до конца 2023 года. Об этом сообщила в ходе заседания рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко. «До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 815 проблемных объектов. В 2018 будет введено 263 объекта, в 2019 — 251, в 2020 году — 191, в 2021 году — 95 объектов. Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов Ростовская область — 63 объекта, Краснодарский край — 55 объектов, Самарская область — 42 объекта», — рассказала Корниенко. Сообщается, что в Башкортостане 33 таких объекта.

РСХБ вошел в дело. «Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования Россельхозбанка о вступлении в дело о банкротстве башкирского предпринимателя Дамира Камилова в качестве кредитора», — говорится в INTERFAX.RU . В перечень требований РСХБ включена задолженность по кредитным договорам 2007-2016 годов в сумме 7,634 млрд рублей. Как сообщалось, Камилов является основным акционером банка «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк, Уфа), у которого 15 февраля этого года ЦБ РФ отозвал лицензию, назначив в банке временную администрацию. В феврале этого года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление московского ООО «Фармэллинрус», признав Камилова несостоятельным, и ввел процедуру реструктуризации его долгов. Размер задолженности перед компанией превышает 9 млн долларов. В связи с тем, что долг был частично погашен, предприниматель обжаловал сумму в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, который в начале мая сократил размер претензий до 8,718 млн долларов.

«РСХБ по итогам первого квартала 2018 года занимает четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"», — говорится в сообщении агентства.

Барану нашли место. В столице Башкирии приносить животных в жертву во время мусульманского праздника будут в специально оборудованном месте, информирует «Российская газета». Сейчас убой жертвенных животных Курбан-байрама производится при мечетях. Некоторые из них находятся вблизи жилых домов. Для того чтобы оградить горожан, особенно детей, от зрелища жертвоприношения, в городе выберут место для организации Курбан-центра. Скорее всего, возле поселка Зинино, рассказали в газете.

Также с появлением Курбан-центра должны решиться проблемы, касающиеся ветеринарно-санитарного благополучия. Сначала в нем будет производиться убой, затем — обработка туш, а после ветеринарно-санитарной экспертизы мясо выдадут потребителям. Во время Курбан-байрама в Уфе забивают более двух тысяч овец, отмечается в сообщении. Опасность возрастает, если учесть, что последующие десять лет Курбан-байрам будет проходить летом, когда жарко.

Год назад в канун Курбан-байрама в республику из Центральной Азии завезли овец с вирусом ящура. Ущерб от вспышки ящура составил более 60 млн рублей, напомнили в газете.

Туристы из Уфы нуждаются в помощи, передает телеканал НТВ. Вернуть на родину тяжелобольную супругу пытается житель Уфы. Шамиль и Динара Нурыевы попали в ДТП в Грузии: на мокрой дороге мужчина не справился с управлением автомобиля. Глава семейства не пострадал, а жена получила травму головы. Медики были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. Каждый день пребывания в заграничной клинике стоит больше 30 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет, говорится в сюжете.

Чтобы собрать деньги на лечение, родственники Динары бросили клич о помощи в соцсетях. Однако собранных средств не хватает. Когда медики разрешат ее транспортировку на родину, финансовые затраты увеличатся многократно. Перевозить пациентку обычным рейсом нельзя, а спецборт может обойтись в миллионы рублей, отмечается в материале НТВ.

Скорая помощь прибудет издалека. Как узнали в «Коммерсанте», на рынок аренды машин скорой помощи Уфы приходит игрок из Санкт-Петербурга. «Республиканская станция скорой медпомощи и региональный Центр медицины катастроф подвели итоги конкурса на отбор аутсорсинговой компании, которая предоставит на полтора года в аренду 12 машин скорой медпомощи с водителем. Победителем конкурса признан новый игрок на уфимском рынке — санкт-петербургское ООО «Эффективная система здравоохранения» предпринимателя Данила Барышникова», — пишет издание. Участник предложил исполнить контракт по начальной цене — 49,75 млн рублей. Контракт предусматривает предоставление машин до августа 2019 года.

Сообщается, что автомобили должны быть оборудованы приспособлениями для фиксации носилок и кресел-носилок, двумя креплениями, обеспечивающими стоячее положение двухлитровых кислородных баллонов, навигатором. Спецмашины прикрепят к Северной подстанции по улице Ферина, 2, говорится в сообщении.

Башкирские ученые разработают биотопливо. «Российская газета» информирует, что башкирские ученые разработают биодизель для аграриев. Проект инициирован Минсельхозом Башкирии. «Каждый год возникает проблема — достаточно дорогие горюче-смазочные материалы. Поэтому сегодня мы дали задание Башкирскому государственному аграрному университету — проработать варианты создания и использования биодизеля», — пояснил вице-премьер регионального правительства Ильшат Фазрахманов. По его словам, сырьем для биотоплива могут стать выращиваемые на территории региона масличные культуры.