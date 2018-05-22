Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет аукцион арестованного имущества должников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 13 июня в 10.00 пройдет аукцион арестованного имущества должников. Об этом сообщает служба судебных приставов Башкортостана.

На торги выставлены следующие лоты:

— Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19, зав. №11609, в том числе КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур зав. №2862, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812, зав. № 2183, 2012 года выпуска, номер двигателя 17343 Начальная продажная цена: 4 200 000 руб. Сумма задатка: 210 000 руб. Шаг аукциона: 42 000 руб.

— Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19, зав. №11542, в том числе КЗК-8-0100000 молотилка самоходная, ЖЗК-6-5 жатка для зерновых культур зав. №2880, ПЗ-3,4-2 подборщик зерновой КЗС-812, зав. № 2203, 2012 г.в., номер двигателя 117170 Начальная продажная цена: 4 200 000 руб. Сумма задатка: 210 000 руб. без учета НДС. Шаг аукциона: 42 000 руб.

— Авторефректометр, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 198 000 руб. Сумма задатка: 9 900 руб. без учета НДС. Шаг аукциона: 1 980 руб.

— Проектор знаков, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 44 500 руб. Сумма задатка: 2 225 руб. Шаг аукциона: 445 руб.

— Электронный диоприметр, 2014 г.в. Начальная продажная цена: 80 000 руб. Сумма задатка: 4 000 руб. Шаг аукциона: 800 руб.

— Мельница «Фермер-2», 2009 г.в., завод. № 27 Начальная продажная цена: 762 450 руб. Сумма задатка: 38 122,50 руб. Шаг аукциона: 7 624,50 руб.

— Зерноочистительная машина «Петкус-Гигант К-531/1», 2004 г.в, завод. №31761 Начальная продажная цена: 128 000 руб. Сумма задатка: 6 400 руб. Шаг аукциона: 1 280 руб.

— Зерномойка, 2009 г.в., инвент. № 3 Начальная продажная цена: 152 750 руб. Сумма задатка: 7 637,50 руб. Шаг аукциона: 1 527,50 руб.

— Зерно-шелушильная машина «ЗОМШ», 2009 г.в. Начальная продажная цена: 108 000 руб. Сумма задатка: 5 400 руб. Шаг аукциона: 1 080 руб.

— Зернопогрузчик шнек, 2009 г.в., завод. Начальная продажная цена: 9 100 руб. Сумма задатка: 455 руб. Шаг аукциона: 91 руб.

— Модуль акустического каротажа интегрально-сканирующий МАК9СКУ-2 шт., 2010 г.в. Начальная продажная цена: 1 361 720 руб. Сумма задатка: 680 860 руб. Шаг аукциона: 13 617,20 руб.

— Зерноуборочный комбайн, 2001 г.в., двигатель номер 950348 Начальная продажная цена: 1 282 203,39 руб. Сумма задатка: 641 101,70 руб. Шаг аукциона: 12 822,04 руб.

— Зерноуборочный комбайн NEW HOLLAND TX65, 2000 г.в., завод. Номер 661170013 Начальная продажная цена: 606 779,67 руб. Сумма задатка: 303 389,84 руб. Шаг аукциона: 6 067,80 руб.

— Зерноуборочный комбайн NEW HOLLAND TX65, 2002 г.в., завод. Начальная продажная цена: 655 932,21 руб. Сумма задатка: 327 966,11 руб. Шаг аукциона: 6 559,32 руб.

— Зерноуборочный комбайн NEW HOLLAND TX65, 2000 г.в., завод. Номер 6611640069 Начальная продажная цена: 606 779,67 руб. Сумма задатка: 303 389,84 руб. Шаг аукциона: 6 067,80 руб.

— Грузовой самосвал SHAANQI SX3315DR326, 2010 г.в. Начальная продажная цена: 1 321 600 руб. Сумма задатка: 66 080 руб. Шаг аукциона: 13 216 руб.

— Грузовой самосвал SHAANQI SX3315DR326, 2010 г.в.. Начальная продажная цена: 1 321 600 руб. Сумма задатка: 66 080 руб. Шаг аукциона: 13 216 руб.

Торги состоятся по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, на втором этаже в актовом зале. Подведение результатов торгов пройдет в день их проведения в 17.00.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо подать заявку и оплатить задаток. С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov и страницах газеты «Республика Башкортостан».

Желающие могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с компанией «Инвест Групп», расположенной по адресу г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, второй этаж, офис 6, либо позвонить по номеру телефона: 286-51-93.

Если не удалось связаться со специализированными организациями по указанным телефонам либо не состоялись назначенные торги или были допущены другие нарушения при реализации арестованного имущества, необходимо обращаться в отдел Территориального управления Росимущества по телефону: (347) 250-36-27.