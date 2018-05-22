В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая Фото: vk.com
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая Фото: vk.com
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Башкирии завершены поиски 17-летней студентки из Сибая. Сообщение о пропаже несовершеннолетней уроженки села Ургаза Баймакского района поступило в правоохранительные органы 21 мая. Сегодня, стало известно, что девушка найдена. «Разыскиваемая нашлась. С ней все в порядке», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.