УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе на базе Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН при поддержке Правительства Башкортостана 4-7 июля пройдет международная научная конференция «Традиционный ислам в России и Зайнулла Расулев». Она будет посвящена 185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного деятеля Зайнуллы Расулева (1833–1917).

Во время мероприятия планируется обсуждение актуальных проблем истории российских мусульман, роли Зайнуллы Расулева в развитии традиционного ислама и суфизма в России. Научный форум будет проходить по трем секциям: «Традиционный ислам в России и вклад З. Расулева в его становление и развитие», «Ислам и суфизм в историческом контексте религий и культур мира», «Новые источники и новые подходы в религиоведении». В работе конференции ожидается участие известных российских и зарубежных ученых, занимающихся исследованием данной проблемы.

В рамках мероприятия планируется посещение родины Зайнуллы Расулева - Учалинского района РБ, и места его захоронения в городе Троицке Челябинской области.

Проведение конференции также поддерживают Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Исполком МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», администрация Учалинского района, Международная ассоциация исламского бизнеса, сообщили в ИИЯЛ УФИЦ РАН.