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Студенты из Башкирии стали призерами «Российской студенческой весны»

ОБЩЕСТВО

Студенты из Башкирии стали призерами «Российской студенческой весны» Фото: Из открытых источников

Студенты из Башкирии стали призерами «Российской студенческой весны» Фото: Из открытых источников

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» принимал город Ставрополь. Сюда приехали 2700 учащихся вузов из 80 регионов страны. Башкирию на фестивале представили студенты УГНТУ и БГПУ им. М.Акмуллы.

«По итогам Российской студенческой весны студенты УГНТУ Елизавета Чистякова и Данил Букуев с номером «Калинка» завоевали второе место в танцевальном направлении», — сообщили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.

  

Теги: Российская студенческая весна, БГПУ, УГНТУ
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