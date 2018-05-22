Студенты из Башкирии стали призерами «Российской студенческой весны»
Студенты из Башкирии стали призерами «Российской студенческой весны» Фото: Из открытых источников
Студенты из Башкирии стали призерами «Российской студенческой весны» Фото: Из открытых источников
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» принимал город Ставрополь. Сюда приехали 2700 учащихся вузов из 80 регионов страны. Башкирию на фестивале представили студенты УГНТУ и БГПУ им. М.Акмуллы.
«По итогам Российской студенческой весны студенты УГНТУ Елизавета Чистякова и Данил Букуев с номером «Калинка» завоевали второе место в танцевальном направлении», — сообщили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.