Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.53 ↑

EUR 73.33 ↓

22 мая Вторник

Уфа   °

Из-за коммунальной аварии в Уфе остались без воды девять жилых домов

ОБЩЕСТВО

Из-за коммунальной аварии в Уфе остались без воды девять жилых домов Фото: Из открытых источников

Из-за коммунальной аварии в Уфе остались без воды девять жилых домов Фото: Из открытых источников

УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В минувший понедельник, 21 мая, в столице Башкирии на улице Комсомольской произошла коммунальная авария: прорвало трубопровод.  

К месту ЧП прибыла спецбригада, которая борется с последствиями аварии.

«Без холодного и горячего водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Комсомольская, 17, 19, 21/1, пр. Октября, 8/1, 8/2, 10/1, 12/2, 14/1, 14/2», — уточнили сотрудник «Уфаводоканала».  

Причины коммунальной аварии еще не опубликованы. О ликвидации последствий пока также не сообщается.

  

Теги: коммунальная авария, прорыв трубопровода, Уфа
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Троих уфимцев оштрафовали за выгул собак в неположенном месте
В столице Башкирии провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы. В частности, в парке кул
В Башкирии вновь ожидаются заморозки
Госкомитет Башкортостана по ЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ» сообщает, что ночью и утром
В мэрии Уфы объяснили, почему ремонтируется «нормальная» дорога в аэропорт
В Уфе на минувшей неделе начался ремонт на трассе в аэропорт на выезде из города, при том, что с виду она находилась в нормативном состоянии. Как поясни
В Уфе прокуратура помешала выселить инвалида из квартиры
Прокуратура Дёмского района Уфы сочла необоснованными исковые требования администрации Уфы о выселении недееспособного инвалида. Мужчину временно помест
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть