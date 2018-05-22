Из-за коммунальной аварии в Уфе остались без воды девять жилых домов
Из-за коммунальной аварии в Уфе остались без воды девять жилых домов Фото: Из открытых источников
Из-за коммунальной аварии в Уфе остались без воды девять жилых домов Фото: Из открытых источников
УФА, 22 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В минувший понедельник, 21 мая, в столице Башкирии на улице Комсомольской произошла коммунальная авария: прорвало трубопровод.
К месту ЧП прибыла спецбригада, которая борется с последствиями аварии.
«Без холодного и горячего водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Комсомольская, 17, 19, 21/1, пр. Октября, 8/1, 8/2, 10/1, 12/2, 14/1, 14/2», — уточнили сотрудник «Уфаводоканала».
Причины коммунальной аварии еще не опубликованы. О ликвидации последствий пока также не сообщается.