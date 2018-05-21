Донорские акции в Уфе: где в ближайшее время можно будет сдать кровь Фото: Олег Яровиков Донорские акции в Уфе: где в ближайшее время можно будет сдать кровь Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в ближайшие дни мобильная станция переливания крови проведет донорские акции. В четверг, 24 мая кровь можно будет сдать в рамках «Дней народного здоровья» в парке отдыха им. В.И. Ленина (бывший парк Матросова, возле Дома Республики);

26 мая — в Школе МВД по адресу: ул. Муксинова 2;

29-30 мая – в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (ул. Первомайская,14;

9 июня — «АвтоМотоДонор» (ул. Батырская 41/1);

14 июня — «Всемирный День Донора»;

2-5 июля – в филиалах ПАО АНК «Башнефть»;

16 июля – БашРТС (ул. Б. Гражданская 51).

В минувшую субботу, 19 мая выездная бригада Республиканской станции переливания крови побывала у курсантов УЮИ МВД России. Всего в этот день донорами стали около 90 человек. За время проведения акции заготовлено более 40 литров крови.

Донором может стать любой человек старше 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции. При себе необходимо иметь паспорт.

Будущим донорам необходимо соблюдать диету. Из рациона следует исключить жирную, жареную, соленую, острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца, шоколад. Перед сдачей крови необходим легкий завтрак. Натощак сдавать кровь не нужно.