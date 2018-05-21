УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе пройдет полуфинал чемпионата WorldSkillsRussia в компетенции «Кровельные работы». Он состоится 24-25 мая на площадке архитектурно-строительного института Уфимского государственного нефтяного технического университета. В столице республики соберутся семь команд – победители региональных этапов из Москвы и Московской области, Хабаровского края, Новосибирской и Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана. По итогам соревнований шесть команд получат путевки в финал, который состоится на Сахалине в августе, уточнили в Министерстве образования РБ.

В ведомстве отметили, что WorldSkillsRussia объединяет интересы образовательных организаций и бизнеса по подготовке действительно нужных рынку специалистов. Так, компетенция «Кровельные работы» была включена в программу чемпионата по инициативе одного из производителей строительных материалов, корпорации ТехноНиколь.

Помимо соревнований будущих кровельщиков 24 мая будет организована конференция для педагогов. Преподаватели образовательных учреждений строительного профиля обсудят с крупным игроком отрасли, как в современных реалиях повысить востребованность своих выпускников.