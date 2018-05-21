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21 мая Понедельник

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Определиться с профессией и пройти реабилитацию приглашают школьников с ограниченными возможностями здоровья со всей Башкирии

ОБЩЕСТВО

Определиться с профессией и пройти реабилитацию приглашают школьников с ограниченными возможностями здоровья со всей Башкирии Фото: Олег Яровиков

Определиться с профессией и пройти реабилитацию приглашают школьников с ограниченными возможностями здоровья со всей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 Отделение профориентации и предпрофессиональной подготовки Республиканского реабилитационного центра приглашает школьников с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, проживающих в Башкортостане, пройти у них профориентацию. Специалисты отделения помогут детям не только определиться с будущей профессией, но и освоить интересное ремесло, найти новых друзей, подготовиться к самостоятельной жизни.

Записаться на реабилитацию можно по телефону: 8(347) 272-47-09 (заведующая отделением Ардуванова Гузель Азгаровна).

Отделение профориентации и предпрофессиональной подготовки открылось на базе Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями еще в 2004 году. За 14 лет работы его услугами воспользовались более 11 тысяч подростков. Им были рекомендованы специальности, которые соответствуют их интересам, способностям и возможностям. Порядка 3 тысяч детей, получив рекомендации для поступления в учебные заведения РБ и РФ, в итоге прошли обучение выбранным профессиям, привели данные в Минтруда РБ.

Сейчас отделение профориентации и предпрофессиональной подготовки переехало в новое здание по адресу: г.Уфа, улица Комсомольская, 26. Здесь детей с ограниченными возможностями здоровья и их законных представителей ждут просторные классы и оборудованные производственные мастерские. Но прежде всего, работают профессионалы, развивающие у детей не только профессиональные, но и творческие способности: специалист по социальной работе, психолог, художественно-декоративная мастерская, мастерская по деревообработке, мастерская по ручному труду, швейная мастерская, керамическая мастерская, компьютерный класс, авто-класс. 

Теги: дети с ограниченными возможностями здоровья, социальная поддержка
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