В Уфе прокуратура помешала выселить инвалида из квартиры Фото: автор В Уфе прокуратура помешала выселить инвалида из квартиры Фото: автор

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Дёмского района Уфы сочла необоснованными исковые требования администрации Уфы о выселении недееспособного инвалида. Мужчину временно поместили под надзор в психоневрологический интернат.

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в ноябре 2014 года пожилой уфимец по состоянию здоровья был помещен в учреждение соцобслуживания. У него осталась квартира, плата за содержание которой во время отсутствия хозяина не вносилась. Долг превысил более 73 тысяч рублей. Учитывая это, мэрия направила иск в суд о признании инвалида утратившим право пользования жилым помещением.

По закону, выселение граждан из-за невнесения ими платы за жилье и коммунальные услуги возможно лишь тогда, когда указанная обязанность не исполнялась ими без уважительных причин.

«Учитывая, что ответчик был лишен возможности оплачивать квартплату из-за заболевания и нахождения в другом городе, суд согласился с мнением прокурора о необоснованности требований муниципалитета и отказал в их удовлетворении», — пояснили в надзорном ведомстве.