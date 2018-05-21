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21 мая Понедельник

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В Башкирии вновь ожидаются заморозки

ОБЩЕСТВО

В Башкирии вновь ожидаются заморозки Фото: автор

В Башкирии вновь ожидаются заморозки Фото: автор

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госкомитет Башкортостана по ЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ» сообщает, что ночью и утром 22 и 23 мая местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градуса.

В ведомстве напомнили жителям республики, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах являются дымление (окуривание), смачивание водой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы», — пояснили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Теги: заморозки, Госкомитет РБ по ЧС
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