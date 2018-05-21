В Уфе пройдет конференция «Актуальные проблемы диалектологии языков народов России»
УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В столице Башкирии готовится к открытию XVIII Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы диалектологии языков народов России». Форум с международным участием организовали Академия наук Республики Башкортостан, Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Институт языкознания РАН, Министерство образования республики.
Конференция посвящена 120-летию известного языковеда-тюрколога, доктора филологических наук, члена-корреспондента АН СССР Николая Константиновича Дмитриева, она состоится 25 мая. Научное сообщество обсудит актуальные проблемы тюркской, славянской, финно-угорской диалектологий. Ученые проанализируют качество обучения родным и государственным языкам в условиях диалекта (на примере полиэтнических регионов Российской Федерации).