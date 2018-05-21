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21 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе должник по кредитам лишился автомобиля Mazda

ОБЩЕСТВО

В Уфе должник по кредитам лишился автомобиля Mazda Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе должник по кредитам лишился автомобиля Mazda Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе при проведении практических задач в рамках конкурса «Лучший судебный пристав, осуществляющий розыск» с помощью мобильного приложения был найден автомобиль, который, как выяснилось, находился в розыске и принадлежал злостному неплательщику кредитных платежей.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что иномарка была обнаружена во дворе в центре города. С помощью мобильного приложения был установлен должник и территориальный отдел, где находилось исполнительное производство. Судебный пристав оперативно отреагировал и прибыл на место. Выяснилось, что машина находится в залоге у банка. Должник был многократно предупрежден о возбужденном исполнительном производстве, но никак не хотел оплачивать свои кредитные обязательства, избегая встречи с судебным приставом.

«После составления акта ареста автомобиль марки Mazda, 2009 года выпуска, за долг более 700 тысяч рублей, был изъят и погружен на эвакуатор, а копия акта ареста транспортного средства отправилась должнику по почте. Автомобиль, после оценки его стоимости, будет реализован в пользу взыскателя», — пояснили в ведомстве.

Теги: УФССП по РБ, долги, кредит, арест имущества
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