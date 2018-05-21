Работники торговой отрасли Башкирии провели экологический субботник на берегу реки Уфы Фото: Андрей Старостин Работники торговой отрасли Башкирии провели экологический субботник на берегу реки Уфы Фото: Андрей Старостин

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице республики работники торговой отрасли провели экологический субботник по очистке береговой зоны реки Уфы. Свой вклад в создание благоприятной окружающей среды внесли торговые сети, входящие в Башкирскую торговую ассоциацию, а также сотрудники Госкомторговли региона.

«Место проведения для нашего субботника выбрано неслучайно. Река Уфа — излюбленное место отдыхающих, которые, к сожалению, не все задумываются о сохранении уголков природы, оставляя за собой груды мусора», — заявил организатор субботника, председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин.

За два часа работы с речного берега собрано и вывезено на полигон три самосвала твердых коммунальных отходов. Состав мусора традиционный: бумага, жестяные банки и пластмассовые бутылки.

«Важно формировать правильный экологический менталитет у отдыхающих, — считает первый заместитель председателя Госкомитета Башкирии по торговле Нияз Фазылов. — Немаловажна доступность контейнеров для мусора на береговых зонах, их достаточное количество, а также наличие информационных табличек, содержащих элементарные правила пребывания на природе».

В общей сложности участниками экосубботника на берегу реки Уфы стали 115 человек, каждый из которых внес свою лепту в сохранение родной природы.