Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.94

EUR 73.17

21 мая Понедельник

Уфа   °

В республике выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018»: объявлен кастинг

ОБЩЕСТВО

В республике выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018»: объявлен кастинг Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»

В республике выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018»: объявлен кастинг Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В республике во второй раз выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018». Кастинг участниц пройдет в следующий понедельник, 28 мая, в Министерстве природопользования и экологии РБ (ул. Ленина, 86), начало в 19 часов. К участию приглашаются девушки в возрасте от 16 до 25 лет, ростом от 165 см, без вредных привычек, незамужние, социально активные.

Прежде чем пойти на кастинг, необходимо прислать заявку на электронный адрес: missbashkortostan@mail.ru с пометкой «Мисс Эко», указанием ФИО, роста, возраста, номера телефона. Также необходимо прикрепить пару своих фото.

Финал конкурса состоится 7 июня на площадке ВДНХ в рамках международной экологической выставки.

Победительница конкурса представит Башкортостан в престижном международном конкурсе «Мисс Эко Интернешнл-2019». Кстати, у красавиц Башкирии есть успешный опыт участия в нем. Так, Анастасия Яковлева была признана вице-мисс «Эко Интернешнл-2016», а в минувшем году Кристина Еремеева завоевала титул «Мисс Эко Азия».

Организаторы конкурса в РБ — модельное агентство «Мисс Башкортостан» совместно с Министерством природопользования и экологии РБ при поддержке дирекции международного конкурса «Мисс Эко Интернешнл». 

Теги: конкурсы красоты, «Мисс Эко Башкортостан-2018»
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ожидаются шквалистое усиление ветра, сильные ливни, крупный град и грозы
МЧС по Башкирии объявило очередное штормовое предупреждение.  По данным Башгидрометцентра, 20 мая с 10.50 до 10.53 на метеостанции Ермаш отмечалось шкв
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 21 по 27 мая - адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе.   Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремон
Синоптики Башкирии сообщили, какой будет погода в начале недели
Синоптики сообщили прогноз погоды в республике на ближайшие два дня. По данным Башгидрометцентра, в регионе сохранится жаркая и дождливая погода с гроз
Троих уфимцев оштрафовали за выгул собак в неположенном месте
В столице Башкирии провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы. В частности, в парке кул
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть