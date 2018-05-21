В республике выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018»: объявлен кастинг Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан» В республике выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018»: объявлен кастинг Фото: модельное агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В республике во второй раз выберут «Мисс Эко Башкортостан-2018». Кастинг участниц пройдет в следующий понедельник, 28 мая, в Министерстве природопользования и экологии РБ (ул. Ленина, 86), начало в 19 часов. К участию приглашаются девушки в возрасте от 16 до 25 лет, ростом от 165 см, без вредных привычек, незамужние, социально активные.

Прежде чем пойти на кастинг, необходимо прислать заявку на электронный адрес: missbashkortostan@mail.ru с пометкой «Мисс Эко», указанием ФИО, роста, возраста, номера телефона. Также необходимо прикрепить пару своих фото.

Финал конкурса состоится 7 июня на площадке ВДНХ в рамках международной экологической выставки.

Победительница конкурса представит Башкортостан в престижном международном конкурсе «Мисс Эко Интернешнл-2019». Кстати, у красавиц Башкирии есть успешный опыт участия в нем. Так, Анастасия Яковлева была признана вице-мисс «Эко Интернешнл-2016», а в минувшем году Кристина Еремеева завоевала титул «Мисс Эко Азия».

Организаторы конкурса в РБ — модельное агентство «Мисс Башкортостан» совместно с Министерством природопользования и экологии РБ при поддержке дирекции международного конкурса «Мисс Эко Интернешнл».