Студент Уфимского лесотехнического техникума - призёр Всероссийской олимпиады профмастерства
Студент Уфимского лесотехнического техникума - призёр Всероссийской олимпиады профмастерстваФото: пресс-служба Минлесхоза РБ
Студент Уфимского лесотехнического техникума - призёр Всероссийской олимпиады профмастерстваФото: пресс-служба Минлесхоза РБ
УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, на базе местного лесопромышленного техникума, с 17 по 19 мая проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
Республику Башкортостан представлял студент второго курса Уфимского лесотехнического техникума Александр Васильев, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования по укрупненной специальности 35.00.00.
Участникам олимпиады необходимо было выполнить задания теоретического цикла, задания на организацию работы коллектива и комплекс профессиональных заданий, которые определяли уровень знаний, умений и навыков конкурсантов.
По результатам соревнований Александр Васильев стал призёром олимпиады и занял почетное третье место, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РБ.