В Башкирии нашлась 79-летняя Хариса Рамазанова Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Башкирии нашлась 79-летняя Хариса Рамазанова Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 79-летняя Хариса Рамазанова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщается, что жительница Туймазов найдена живой. Также известно, что она сейчас в городской больнице.

Как информировало агентство «Башинформ», пожилая женщина ушла из дома 14 мая. В поисках были задействованы полицейские, волонтеры, СМИ.