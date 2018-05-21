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УГНТУ вошел в Предметный рейтинг научной продуктивности вузов

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ОБЩЕСТВО

УГНТУ вошел в Предметный рейтинг научной продуктивности вузов Фото: пресс-служба УГНТУ

УГНТУ вошел в Предметный рейтинг научной продуктивности вузов Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

 Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) вошел в Предметный рейтинг научной продуктивности вузов Аналитического центра «Эксперт» сразу по трём предметным областям.

— Энергетика (24 место среди вузов РФ, 4 место в ПФО, 1 место в РБ); 

— Химия (30 место среди вузов РФ, 8 место в ПФО, 1 место в РБ); 

— Химические технологии (31 место среди вузов РФ, 9 место в ПФО, 1 место в РБ). 

Рейтинг «Эксперта» является одним из наиболее качественных инструментов анализа и оценки публикационной активности. В рейтинге приняли участие 108 высших учебных заведений России. 

Аналитическим центром рассматриваются 14 направлений: инженерные науки, компьютерные науки, математика, материаловедение, науки о Земле, общественные науки, химические технологии, химия, энергетика, гуманитарные науки, науки о жизни, физика, экономика, медицина. 

Также в предметный рейтинг научной продуктивности вошел Уфимский государственный авиационный технический университет по областям Инженерные науки (21-23 место в РФ) и Материаловедение (17 место в РФ).  

Теги: угнту
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