В Башкирии страусы поедают выпавшие льдинки града — видео
В Башкирии страусы поедают выпавшие льдинки града — видео Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
В Башкирии страусы поедают выпавшие льдинки града — видео Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В некоторых районах Башкортостана 20 мая выпал крупный град. Весь день наблюдался неустойчивый характер погоды – то дождь, то солнце. МЧС распространяло штормовое предупреждение.
В Гафурийском районе, в селе Инзелга также выпал град. Местные жители сняли на видео, как на ферме черные африканские страусы с удовольствием поедают упавшие льдинки. Запись оказалась в распоряжении ГТРК «Башкортостан».