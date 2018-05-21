Башкирия в федеральных СМИ: преемственность в правительстве, кто выступит в Лиге Европы, в Москву за квартирой, последняя воля альпиниста Фото: mountains-wallpaper.com Башкирия в федеральных СМИ: преемственность в правительстве, кто выступит в Лиге Европы, в Москву за квартирой, последняя воля альпиниста Фото: mountains-wallpaper.com

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Руководители регионов готовы начать совместную работу с новым кабмином и возлагают на него большие надежды. При этом глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что руководству страны удалось обеспечить преемственность в правительстве.

Большие надежды на новое правительство. Главы регионов возлагают большие надежды на новый состав Правительства РФ и рассчитывают на конструктивное взаимодействие, благодаря которому им удастся выполнить все поручения президента, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию. Мнениями о перспективах взаимодействия с новым составом кабмина представители региональных властей поделились с ТАСС.

В частности, глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал изданию, что руководству страны удалось обеспечить преемственность в правительстве. «Свои посты сохранили многие опытные управленцы, деятельность которых на протяжении последних лет является примером компетентности и профессионализма. Отрадно, что в новое правительство вошли представители губернаторского корпуса. Они изнутри знают социально-экономическую повестку территорий, чем живут и дышат регионы», — отметил глава республики.

В Москву за квартирой. Иногородние покупают каждую четвертую новостройку в столице, в числе состоятельных провинциалов — уфимцы.

Как информирует портал «Вести. Недвижимость», на фоне падения цен на столичную недвижимость в Москве выросла доля клиентов из других регионов страны. «Эксперты отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet оценили долю клиентов из регионов на рынке столичных новостроек в 26%. В Новой Москве доля иногородних клиентов еще выше и составляет 37%. На первичном рынке Московской области доля клиентов из провинции и вовсе достигает 40%», — отмечается в сообщении.

При этом растет доля покупателей из регионов и на столичном рынке инвестиционной недвижимости. За год она увеличилась с 10% до 26%, подсчитали в Knight Frank. «Большая часть региональных покупателей, готовых инвестировать в столичную недвижимость более 10 млн долларов, приезжает из Тюмени, Хабаровска, Казани, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербург». По словам экспертов, порядка 40% сделок с частными инвесторами заключается с привлечением финансирования, 60% клиентов вкладывают в недвижимость только собственные деньги.

Крышу снесло. Кровля общежития колледжа повреждена в результате порыва ветра в Башкирии, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по республике. «19 мая поступило сообщение о срыве кровли в здании общежития сельскохозяйственного колледжа в селе Каран Буздякского района. Погибших и пострадавших нет», — сказал сотрудник ведомства. По его данным, повреждено 390 кв. метров кровли из общих 450.

На РЕН ТВ по этому поводу уточнили, что здание было построено в 1960 году и планировалось капитально отремонтировать этим летом.

Деньги от ума. Как сообщает «Строительная газета», Правительство будет стимулировать внедрение «умных» технологий. Сообщается, что Минстрой России разработал проект постановления Правительства РФ, согласно которому реализация мероприятий по направлениям «Умный город» и «Индекс качества городской среды» будет учитываться при оценке эффективности использования и последующего распределения федеральных средств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис. «В формулу распределения субсидий из федерального бюджета будут включены дополнительные индикаторы, такие как количество и степень реализации мероприятий проекта «Умный город», — сказал он.

Столица Башкирии Уфа включена в список 18 пилотных городов, где будет реализовываться проект «Умный город», говорится в сообщении.

Бежали вместе со страной. В выходные в России состоялся масштабный полумарафон, в котором участвовали пятнадцать городов и тысячи профессиональных спортсменов и любителей. Как передает телеканал НТВ, «начался забег синхронно — в 9:00 по московскому времени. Дистанцию можно было выбрать по силам, самая сложная — 21 километр. Во Владивостоке участники стартовали на главной площади города. По центральным улицам пробежали около двух тысяч человек. Почти столько же вышли на старт в Самаре. Бежали вместе со всей страной и жители Уфы. Их, как и москвичей, дождливая погода не напугала», — отметили на НТВ.

Кто выступит в Лиге Европы. Тем временем определились все 16 участников Российской футбольной премьер-лиги. Как информирует «Р-Спорт», в воскресенье состоялись ответные стыковые матчи за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне, в которых определились два последних участника турнира. Ими стали пермский «Амкар» и красноярский «Енисей», который впервые вышел в РФПЛ, оказавшись сильнее махачкалинского «Анжи» по сумме двух встреч, говорится в сообщении.

Полностью состав участников РФПЛ сезона-2018/19 выглядит так: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (все — Москва), «Краснодар», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Уфа», «Рубин» (Казань), «Арсенал» (Тула), «Ахмат» (Грозный), «Ростов», «Урал» (Екатеринбург), «Оренбург», «Крылья Советов», «Амкар», «Енисей».

При этом отмечается, что «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» в сезоне-2018/19 представят Россию в Лиге чемпионов, а «Краснодар», «Зенит» и «Уфа» выступят в Лиге Европы.

Последняя воля альпиниста. Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю. Об этом узнали на НТВ. Сообщается, что родственникам российского альпиниста, который погиб при восхождении на Эверест, предстоит принять сложное решение о его похоронах. Житель Башкирии Рустем Амиров не дошел до пика самой высокой горы мира всего около сотни метров, напомнили на телеканале.

«Накануне путешествия Амиров простудился. Ослабленный организм не выдержал нагрузки и кислородного голодания, в результате спортсмен скончался, — рассказали на НТВ. — Перед походом он подписал обязательные для подобного рода путешествий документы. В них он попросил в случае его смерти оставить тело на Эвересте». В сюжете говорится, что «супруга Амирова хочет нарушить его последнюю волю и похоронить на родине».