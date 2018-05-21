Делегация УГНТУ посетила Янаул Фото: пресс-служба УГНТУ









Делегация УГНТУ посетила Янаул Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Делегация Уфимского государственного нефтяного технического университета во главе с ректором Рамилем Бахтизиным посетила с рабочим визитом Янаул.

На городской «Станции юных техников» ее директор Валиев провел экскурсию по образовательной организации, показал учебные кабинеты и аудитории, рассказал о проведенных совместно с УГНТУ мероприятиях, поделился планами на будущее.

После экскурсии и общения с коллективом станции ректор УГНТУ и директор СЮТ подписали соглашение о создании на базе Янаульской станции юных техников инженерно-технического центра дополнительного образования по модели предуниверсария УГНТУ.

«Я знаю, что взаимодействие между УГНТУ и станцией юных техников уже реализуется. Были проведены мероприятия, направленные на выявление талантливой молодежи, которая обучается как в СЮТ, так и в школах района. Вузом оказана методическая помощь — безвозмездно переданы учебная и популярная литература, журналы и другие материалы. Также была проведена школьная секция конференции «Актуальные проблемы науки и техники-2018». Победители и призеры помимо призов и сувениров получили дипломы, которые дают право на начисление дополнительных баллов в рамках индивидуальных достижений при поступлении в опорный университет — УГНТУ», — сказал Рамиль Бахтизин.

Во второй части программы состоялась встреча секретаря Совета Янаульского район Виля Нигматзянова и ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина с учащимися старших классов.

Глава совета в своем выступлении отметил, что выпускники школ Янаульского района охотно продолжают свое обучение в вузах республики, в том числе в УГНТУ.

«Это не удивительно — нефтяная отрасль занимает значимое место в жизни района — в районе успешно работает самое большое в республике нефтегазодобывающее управление «Арланефть», а также целый ряд предприятий, которые так или иначе связаны с нефтянкой или строительством. Известно, что и заработные платы на таких предприятиях существенно выше средних значений. Мы не понаслышке знаем, что качество подготовки специалистов в УГНТУ очень высокое, поэтому мы всегда рады, когда выпускники опорного вуза республики возвращаются после обучения в родной район и трудятся на его благо».

«Уфимский нефтяной университет сегодня, безусловно, является ведущим вузом страны. Помимо особого федерального статуса — опорного вуза, УГНТУ является опорным вузом компаний Газпром, стратегическим партнером Роснефти. Университет является участником всех приоритетных проектов, которые реализуется Министерством образования и науки России в области высшего образования. Подтверждают высокую оценку и различные рейтинги, в них, как правило, УГНТУ занимает самые высокие, лидирующие позиции. Так, совсем недавно аналитическим центром «Эксперт» был опубликован предметный рейтинг научной продуктивности вузов, в котором УГНТУ отображен сразу в трех научных направлениях. Мы уже привыкли к успехам опорного вуза республики при позиционировании в самых различных российских рейтингах, особенно тех, которые оценивают востребованность выпускников среди работодателей и востребованность среди абитуриентов. Но совсем недавно УГНТУ вошел и в международные рейтинги, причем за короткий промежуток времени сразу в три таких рейтинга — QS EECA, QS BRICS, RUR», — рассказал присутствующим ректор УГНТУ.

Об особенностях приемной компании УГНТУ в 2018 году сообщил проректор по учебно-методической работе Баулин.

«УГНТУ по набору специальностей и по объему бюджетных мест является одним из лидирующих вузов республики. Помимо традиционных «нефтегазовых» направлений подготовки в последние годы в УГНТУ по заказам работодателей открыты новые специальности в области прикладной информатики, строительства, энергетической логистики, увеличено число программ, обучение по которым реализуется на иностранных языках, выросло число программ специалитета и программ среднего профессионального образования, открыта кафедра Роснефти по цифровым технологиям нефтегазодобычи, увеличено число вузов-партнеров, с которыми реализуется сетовое обучение и обучение в формате двойных дипломов и др. В УГНТУ реализуется программа по работе с одаренными абитуриентами и студентами, которая предусматривает повышенные стипендии в размере до 25 тыс рублей в месяц, стажировки в ведущих отечественных и зарубежных вузах и производственных компаниях, проектное обучение, а также сокращение сроков обучения и многое другое».

Также перед школьниками выступили заместитель главного геолога НГДУ «Арланнефть» Фируз Ахметшин и председатель профсоюзной организации НГДУ «Арланнефть» Ришат Харисов, которые поделились своими воспоминаниями об обучении в уфимском нефтяном.

Выпускница школы Янаула, а в настоящее время студентка 4 курса горно-нефтяного факультета УГНТУ Лейсан Мухаметшина рассказала собравшимся о том, что всего несколько лет назад она находилась перед выбором вуза.

«Я набрала хорошие баллы ЕГЭ и могла выбирать между разными вуза. После того, как я поездила и посмотрела вузы, я остановилась на УГНТУ. Больше всего в нашем университете мне нравится, что любой студент здесь сможет найти интересное для себя занятие. Я, например, помимо учебы активно занимаюсь общественной деятельностью и участвую в работе общественного факультета творческого развития и культуры. В УГНТУ созданы отличные условия для проживания и занятия различными видами спорта», — сказала Лейсан.

После выступлений состоялась церемония подписания комплексного договора о сотрудничестве между УГНТУ и Янаульским районом, а у ребят была возможность задать интересующие их вопросы и сфотографироваться с руководством района и университета.