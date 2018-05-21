В Уфе завершены поиски пропавшей без вести 79-летней Зульфии Закировой Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Уфе завершены поиски пропавшей без вести 79-летней Зульфии Закировой Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 21 мая завершились поиски пропавшей без вести 79-летней Зульфии Закировой. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что пожилая женщина нашлась живой. С ней все в порядке.

Как информировало агентство «Башинформ», пожилая уфимка не давала о себе знать с 20 мая. К поискам подключились полиция, волонтеры, СМИ.