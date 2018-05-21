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Названы даты Крестного хода вокруг города Уфы, посвященного Святой Троице

ОБЩЕСТВО

Названы даты Крестного хода вокруг города Уфы, посвященного Святой Троице Фото: ИА «Башинформ»

Названы даты Крестного хода вокруг города Уфы, посвященного Святой Троице Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

С 28 мая по 1 июня пройдет крестный ход, посвященный празднику Святой Троицы, сообщили в Уфимской епархии. 

Крестный ход состоится:

28 мая, начало  в 9.30 - Свято-Сергиевский Кафедральный собор г. Уфы, ул. Бехтерева, 2 — Уфимский район, село Русский  Юрмаш, Свято-Серафимовский  храм.               

29 мая, начало в 9.30 - Уфимский район, село Русский Юрмаш, Свято-Серафимовский храм — микрорайон Шакша, Свято-Никольский храм, ул. Касимовская, 3.                                                                       

30 мая, начало в 9.30 - микрорайон Шакша, Свято-Никольский храм, ул. Касимовская, 3 — Свято-Пантелеимоновский  храм  г. Уфы, ул. Архитектурная, 7/1.                                                                       

31 мая, начало в 9.30 - Свято-Пантелеимоновский храм г. Уфы, ул. Архитектурная, 7/1 — Микрорайон  Затон, Свято-Георгиевский храм, ул.Летчиков, 1                       

01  июня, начало в 9.30 - Микрорайон Затон, Свято-Георгиевский храм, ул. Летчиков, 1- микрорайон Дёма, Андреевский храм, ул. Дюртюлинская, 9 — Свято-Сергиевский Кафедральный собор г. Уфы, ул. Бехтерева, 2.   

Теги: Религия
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