Названы даты Крестного хода вокруг города Уфы, посвященного Святой Троице
Названы даты Крестного хода вокруг города Уфы, посвященного Святой Троице Фото: ИА «Башинформ»
Названы даты Крестного хода вокруг города Уфы, посвященного Святой Троице Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
С 28 мая по 1 июня пройдет крестный ход, посвященный празднику Святой Троицы, сообщили в Уфимской епархии.
Крестный ход состоится:
28 мая, начало в 9.30 - Свято-Сергиевский Кафедральный собор г. Уфы, ул. Бехтерева, 2 — Уфимский район, село Русский Юрмаш, Свято-Серафимовский храм.
29 мая, начало в 9.30 - Уфимский район, село Русский Юрмаш, Свято-Серафимовский храм — микрорайон Шакша, Свято-Никольский храм, ул. Касимовская, 3.
30 мая, начало в 9.30 - микрорайон Шакша, Свято-Никольский храм, ул. Касимовская, 3 — Свято-Пантелеимоновский храм г. Уфы, ул. Архитектурная, 7/1.
31 мая, начало в 9.30 - Свято-Пантелеимоновский храм г. Уфы, ул. Архитектурная, 7/1 — Микрорайон Затон, Свято-Георгиевский храм, ул.Летчиков, 1
01 июня, начало в 9.30 - Микрорайон Затон, Свято-Георгиевский храм, ул. Летчиков, 1- микрорайон Дёма, Андреевский храм, ул. Дюртюлинская, 9 — Свято-Сергиевский Кафедральный собор г. Уфы, ул. Бехтерева, 2.