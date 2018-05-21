В Башкирии сильный ветер сорвал крышу здания
В Башкирии сильный ветер сорвал крышу здания Фото: МЧС России по РБ
В Башкирии сильный ветер сорвал крышу здания Фото: МЧС России по РБ
УФА, 21 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В Башкирии сохраняется штормовое предупреждение от МЧС. В минувшее воскресенье, 20 мая, сильные порывы ветра сорвали крышу складского помещения. ЧП произошло в селе Павловка Нуримановского района республики.
По данным регионального МЧС, на место прибыли сотрудники ГКУ «26 отряда ФПС по РБ» и представители Павловского сельского совета. Выяснилось, что повреждена кровля площадью 36 «квадратов».
Погибших и пострадавших нет. Восстановить крышу планируется 21 мая.