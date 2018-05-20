На полумарафоне «ЗаБег» в Уфе молодой человек сделал предложение девушке Фото: ЗаБег/ВКонтакте На полумарафоне «ЗаБег» в Уфе молодой человек сделал предложение девушке Фото: ЗаБег/ВКонтакте

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии, на всероссийском полумарафоне «ЗаБег» молодой человек сделал предложение руки и сердца одной из участниц. Он встретил ее на финише с букетом тюльпанов и надел ей на палец обручальное кольцо.

Сегодня тысячи людей, включая уфимцев, из 15 городов страны участвуют в полумарафоне «ЗаБег». По предварительным данным, на дистанции различной сложности — 21,1 км, 10, 5 и 2 км — вышли 60 тысяч человек. Примерно две тысячи из них пришлось на Уфу.

Как и год назад, отличительная особенность проекта — синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов, участники полумарафона стартуют одновременно.

В числе городов-участников «ЗаБега»-2018 — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Ярославль.

Столица Башкирии, наряду с Ярославлем, участвует в полумарафоне «ЗаБег» впервые.

Как сообщало агентство «Башинформ», все участники «ЗаБега» получат памятные медали с символикой города, в котором они решили пробежать. Кроме того, по итогам забегов выберут беговую столицу России. Только от участников зависит, кто получит почетное звание в этом году.

Выбор победителя проводится по трем критериям. Среди них — средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками, соотношение участников «ЗаБега» к общей численности населения города и средняя скорость бега участников «ЗаБега».

Всю информацию о проекте можно найти на сайте забег.рф и ВКонтакте.