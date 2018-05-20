УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

МЧС по Башкирии объявило очередное штормовое предупреждение.

По данным Башгидрометцентра, 20 мая с 10.50 до 10.53 на метеостанции Ермаш отмечалось шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.

20 мая днем и вечером по республике ожидается шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду, сильные ливни, крупный град, грозы.