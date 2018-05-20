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20 мая Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра, сильные ливни, крупный град и грозы

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

МЧС по Башкирии объявило очередное штормовое предупреждение. 

По данным Башгидрометцентра, 20 мая с 10.50 до 10.53 на метеостанции Ермаш отмечалось шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.

20 мая днем и вечером по республике ожидается шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду, сильные ливни, крупный град, грозы.

Теги: штормовое предупреждение, погода
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