В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра, сильные ливни, крупный град и грозы
УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
МЧС по Башкирии объявило очередное штормовое предупреждение.
По данным Башгидрометцентра, 20 мая с 10.50 до 10.53 на метеостанции Ермаш отмечалось шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.
20 мая днем и вечером по республике ожидается шквалистое усиление ветра до 21-26 метров в секунду, сильные ливни, крупный град, грозы.
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