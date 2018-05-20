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Рустэм Хамитов предложил создавать на предприятиях группы по уходу за детьми

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов предложил создавать на предприятиях группы по уходу за детьми Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов предложил создавать на предприятиях группы по уходу за детьми Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил создавать на предприятиях и в организациях группы по уходу за детьми. Об этом он заявил на пленарном заседании II Республиканского родительского форума.

– Профсоюзы должны подключиться к работе по защите прав работающих родителей, сокращать для них рабочий день, создавать на предприятиях коллективные группы по присмотру и уходу за детьми, – сказал руководитель региона. – У нас уже есть примеры. Мы неоднократно говорили о том, что Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы и Республиканский кардиологический центр имеют такие группы по уходу за детьми. Получается неплохо. Но эти примеры в республике единичны. Конечно, надо изучать лучшую корпоративную практику организаций по поддержке работающих родителей, тиражировать её и поощрять внедрение.

Теги: глава рб, семья, профсоюзы
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