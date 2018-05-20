Рустэм Хамитов предложил создавать в республике «комнаты примирения» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов предложил создавать в республике «комнаты примирения» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Опыт создания в ряде муниципалитетов «комнат примирения» для семей, находящихся на грани развода, необходимо распространить по всей республике. Такое предложение Глава Башкортостана озвучил на пленарном заседании II Республиканского родительского форума.

Руководитель региона сообщил, что, к сожалению, растёт число разводов. В Башкортостане каждая третья семья, имеющая детей, является неполной.

– В этой связи важно активно продвигать проект «Семейная навигация». Сегодня он апробируется пока в семи муниципалитетах, где на сегодняшний день отмечается много разводов, – сказал Рустэм Хамитов. – Опыт открытия так называемых «комнат примирения», где специалисты-медиаторы бесплатно помогают парам в разрешении семейных конфликтов, следует распространить и на остальные муниципалитеты. Вполне понимаем, что иногда молодые люди сгоряча принимают такие необдуманные решения. Не включают разум, не думают о возможных последствиях и разводятся. Конечно, мы, взрослые, старшее поколение, должны всё-таки способствовать тому, чтобы семьи сохранились.

По словам Главы республики, проведённые социологические опросы показали приоритетность в обществе семейных ценностей. Три четверти респондентов ощущают поддержку семьи в сложных ситуациях. Наиболее значимыми ценностями для населения являются здоровье и отношения в семье. В рейтинге жизненных приоритетов респонденты всех возрастных групп на первое место поставили счастливую семью и воспитание детей.

– Тем не менее в этой сфере остаётся немало проблем. Это напрямую отражается на общей демографической ситуации, поскольку вопросы рождения и воспитания детей тесно связаны с устойчивостью семейных отношений. Двое, трое и большее число детей воспитываются только в тех семьях, в которых супруги уверены друг в друге, дорожат своими отношениями, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нужно также работать с молодыми семьями и по изменению их установки на малодетность и бездетность, стремления «пожить для себя». Нам нужно ориентировать молодёжь на официальный, а не гражданский или так называемый «пробный» брак.